Mads Claus Instituttet: Forskning fra Sønderborg får international opmærksomhed

Sønderborg: I forskerkredse måler man hinanden på, om forskningsresultaterne er så gode, at videnskabelige magasiner vil fortælle om dem.

Derfor er man på Mads Clausen Instituttet på SDU Sønderborg også pænt tilfredse med, at to af universitetets afdelinger: NanoSyd og NanoOptic på samme tid har tilkæmpet sig spalteplads i et anerkendt videnskabeligt magasin inden for fysik, "Reports of Progress in Physics".

Artiklerne, "Diamond like carbon nanocomposites with embedded metallic nanoparticles" og "Gradient metasurfaces: a review of fundamentals and applications", handler begge om emner, som kan anvendes i den virkelige verden.

Som, at hvis man belægger en sensor på en boreplatform med et tyndt lag "Diamond like carbon", et kulstof med samme egenskaber som diamanter, så vil sensoren være langt mere robust, solid og hårdfør i det barske miljø.

Mads Clausen Instituttet fremhæver nytten af sit internationale samarbejde, som er med til at skabe genklang for forskningen ude i verden.