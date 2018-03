Måske ingen kommunal dagpleje eller brovagt i Sønderborg fra april

- Forhandlingerne er gået i hårdknude. Nok er nok. Denne gang har vi valgt at stå last og brast i den offentlige sektor. Sidste gang ramte det lærerne, som ikke har nogen arbejdstidsaftale. Sosu'erne har lidt svært ved at se, hvorfor de ikke står for tur, men de er udpeget i andre kommuner. Lockouter arbejdsgiveren, drejer det sig om 700.000 offentligt ansatte i Danmark, så det må vi se, om de tør, siger Gitte Mikkelsen, der godt kan forstå, forældre er nervøse for, om de ikke kan få passet deres børn i dagplejen fra 1. april.

- Afdelingerne i FOA har udpeget en hel masse områder, som kunne komme på tale til en eventuel strejke i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. De enkelte grupper blev så udpeget centralt. Det ligger fast, at går vi i strejke, så kommer det til at ramme hele den kommunale dagpleje i Sønderborg kommune, brovagten og det tekniske serviceområde. Vi har indkaldt tillidsfolkene til møde først i den kommende uge, siger sektorformand for de pædagogisk ansatte og dagplejere i FOA Sønderborg Gitte Mikkelsen.

Forhandlingerne er især strandet på inddragelsen af frokostpausen på statens område, løngabet mellem det offentlige og det private, arbejdstidsaftalen og retten til seniordage, som man efterhånden skal være ret gammel for at blive berettiget til, hvis det står til de offentlige arbejdsgivere. Den sidste store strejke på det offentlige område var 2008. Lærerne blev lockoutet af arbejdsgiverne 2013, og der var ingen undervisning i en måned. Arbejdsgiverne bruger blandt andet lockoutvåbnet for at tømme fagforbundenes strejkekasser. Når der er varslet strejke, skal forhandlingerne i forligsinstitutionen, hvor forligskvinde Mette Christensen har mulighed for at udsætte konflikten to gange 14 dage, så måske bliver der først strejket i maj.

Broen går forsat op

- Jeg tror, det er første gang, vi er udtaget til stejke. Der vil altid være et nødberedskab. Christian X's Bro lukker ikke helt ned ad den grund, siger tillidsmand i centralvagten Kjeld Jeppesen, der ikke selv må strejke og i givet fald bliver del af nødbemandingen, hvis hans fem kolleger strejker.

I øjeblikket er centralvagten døgnbemandet grundet vintertjenesten, men fra 1. april er der ikke længere nogen nattevagt, da der ikke er det samme nattilsyn med vejene som om vinteren.

- Selvfølgelig kan jeg godt forstå, forældrene er bekymrede. Vi må tage stilling til, hvad vi melder ud. Bliver en strejke aktuel, er det kommunen, der som ledelse skal melde ud, hvad vi gør. Det tilbageværende personale må ikke udføre dobbeltarbejde for dem, der ikke er der. Vi har 80 børn, og ikke alle forældre har netværk til at få deres børn passet i nærmeste omgangskreds over en længere periode. Der kan også være forældre, som selv er udset til at strejke på deres arbejdsplads. Lad os håbe for alles skyld, at der bliver fundet en løsning, så vi ikke kommer ud i det, siger lederen af dagplejen Ahlmann, Humlehøj, Ulkebøl Lisbeth Løbner, der selv er organiseret i BUPL.

- Vi tager den kommende uge stilling til, hvordan vi forholder os kommunalt. Jeg håber, de finder en løsning, så der ikke bliver strejke, og så begge parter kan være tilfredse. Vi blander os ikke i en lovlig varslet konflikt, for strejkevåbnet er et af vilkårene i den danske model, og det har vi stor respekt for. Vi er altid parate til at lytte. I Sønderborg kommune har vi lavet en lokal aftale med lærerne efter konflikten for fire år siden. Jeg håber ikke, det ender ud i en situation, hvor der bliver lovgivet på området, for det danske arbejdsmarked har en over 100 årig tradition for at klare tingene selv. Bliver der strejke, er det vores opgave at sørge for, livsvigtige og nødvendige funktioner fortsat varetages, men det er bedst for alle parter, hvis der kommer en forhandlingsløsning, siger næstformand i børne- og uddannelsesudvalget Jesper Smaling, S.