- Vi bakker op om ProjectZero. Når det er sagt, er jeg personligt ikke tilhænger af, man ødelægger små indre farvande som Lillebælt med havmøller. Det er først og fremmest det æstetiske med den smukke natur og det fri syn over vandet, der går tabt. Det er det, sejlerturisterne kommer for at opleve. Havmøller hører hjemme i Østersøen eller Nordsøen, siger formand i Sønderborg Lystbådehavns Amba, Poul Fedders.

- Det vil skade turismen. Det drejer sig ikke kun om lystbådehavnene, men også om forretningslivet - det være sig den lille købmand, restauranter og andet erhverv. Der er havmølleparker i udlandet, man ikke bare må sejle igennem. Det vil gøre gæstesejlerne mere forsigtige og tilbageholdende. Det værst tænkelige, der kunne ske, er, hvis de vælger at lægge til i Baltikum eller Sverige i stedet for, siger direktør i Foreningen af Lysbådehavne i Danmark, Jesper Højenvang, der får opbakning i alsiske lystbådehavne.

Omsætningsnedgang

- De 20 største havne i det berørte område havde i 2018 tilsammen besøg af 103.000 gæstebåde. Sejlerne lægger 173 millioner kroner i havne i og omkring mølleområdet. Gennemføres projektet vil det helt sikkert give færre lystsejlere i havnene. Flere sejlere vil hurtigt tage videre til andre farvande. Der er ingen tvivl om, det vil ramme forretningen i vore medlemshavne i negativ retning. De har gjort et stort arbejde for at bygge deres forretning op med markedsføring og investeringer, og så risikerer de, det hele smuldrer mellem hænderne på dem. Det er død ærgerligt, siger Jesper Højenvang.

- Vi frygter restriktioner, hvis der kommer en havmøllepark, og at specielt tyske lystsejlere vil holde sig væk. Fri adgang til havet er af afgørende betydning for lystsejlere. Ifølge ny lovgivning skal havmøller mindst 15 kilometer fra kysten. Lillebælt har ikke de nødvendige 30 kilometer i bredden. Lillebælt Syd er vedtaget efter de gamle regler, siger Danske Tursejleres direktør Leif Nielsen.

Alle understreger, de går ind for grøn energi og miljødagsordenen, men mener, havmølleparker ikke hører hjemme i indre danske farvande.

- Synspunkterne ændrer sig hele tiden. Jeg tager sejlernes bekymring til efterretning og lytter til, hvad de siger, men jeg tror ikke på, havmølleparken vil koste sejlerturister. Vi kan godt have ProjectZero og turisme som fyrtårnsprojekter samtidig. Vi gør meget for turisterne og planlægger et ferieresort på Nordals, fordi vi gerne vil have dem. De er yderst velkomne, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.