Lystbådehavnens forskønnelse giver vrede i private yachthavne

Havnepolemik

For syv år siden bebudede Sønderborg kommune, det ikke var en kommunal opgave at drive lystbådehavn og overdrog havneanlægget til yachtklubben for en million kroner om året. Sejlerne var rasende over at få overdraget det, de anså for at være et dårligt vedligeholdt anlæg, men dannede et Anpartsselskab med begrænset ansvar, som nu driver anlægget. Argumentet for, at sejlerne skulle overtage lystbådehavnen, uden andre fik lov at byde ind, var, at de havde været med til at etablere broer og lystbådehavn i 1981. Andre interessenter følte sig provokeret af ikke at få lov at afgive bud på lystbådehavnen som privat drevet havn. Sønderborg lystbådehavn lever godt af blandt andet tyske gæstesejlere, der betaler langt mere for en liggeplads end det faste stamklientel ved broen, hvilket også har stødt på kritik i "private" kredse, der også lever at af leje liggepladser ud til mange udenlandske sejlere. Aftalen om at forbedre havneanlægget er et led i budgetaftalen partierne imellem. I bilagene står "Projekter, som kommunen på baggrund heraf måtte ønske at løfte, forventes at være projekter, der retter sig mod et bredere publikum end lystsejlere alene". En arbejdsgruppe fremlægger en udviklingsplan for lystbådehavnen på et temamøde i byrådet 20. juni 2019.