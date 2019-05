Lygtepælejagt: Så er valgkampen rigtig i gang

Lørdag middag præcis klokken 12 er det tilladt for folketingskandidater at hænge valgplakater op. Benny Engelbrecht (S) har i Sønderborg hængt plakater op, som er malet af rapper og grafittikunstner Lars Jensen alias L:Ron:Harald.

Benny Engelbrecht (S) og Lars Jensens samarbejde går helt tilbage til valgkampen i 2007, hvor L:Ron:Harald udgav valgsangen Respekt for Engelbrecht til ære for Don E.

250 grafitti-valgplakater er i omløb, og efter valgkampen er det tilladt for alle at tage en plakat ned og beholde den.

Ellen Trane Nørby (V) er glad for den lange valgkamp, for det giver god tid til at gå i dybden med partiernes mål. Foto: Timo Battefeld

Over middag hængte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sine valgplakater op ved Dybbøl Banke. Plakaterne er for hende en vigtig tradition:

Benny Engelbrecht (S) genbruger sine plakater fra folketingsvalget 2015, så han har efter eget udsagn tabt otte kilo for at ligne sig selv for fire år siden. Foto: Timo Battefeld

Plakater deler vandene

Analyseinstituttet KMD har udgivet en ny rapport, hvor 2000 danskere er blevet spurgt om deres holdning til valgplakaterne. Her siger lidt over en tredjedel, at plakaterne er gammeldags og en fjerdedel ønsker, at de helt skal forbydes.

En fjerdedel siger dog også, at plakaterne er en god tradition og hver femte mener, at det giver et godt kendskab til kandidaterne.