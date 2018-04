Lunkne fløderoulader udløser bøde til bageri

Henriks Bageri i Guderup er blevet straffet for at opbevare kager i en kølemontre med en temperatur på næsten 18 grader.

Henriks Bageri er vant til at få glade smileys, så bagermesteren finder naturligvis sagen for rigtig træls, men han efterlyser også mere praktisk forståelse fra Fødevarekontrollen.

- Jeg tilkaldte med det sammen en montør til at se på køleren, så nu virker den, som den skal, siger bagermester Henrik Gjerlevsen.

Problemet var endvidere, at der i kølemontren blev opbevaret seks walesstænger og fire fløderoulader. I kagerne blev kernetemperaturen målt til henholdsvis 14,8 og 15,1 grader. Varerne blev under tilsynet kasseret.

Savner mere dialog

Henrik Gjerlevsen forklarer, at han 14 dage før besøget havde fået skiftet en ventilator i den pågældende kølemontre, da den skrantede lidt. Herefter virkede den, som den skulle ifølge bagermesteren. Eksempelvis havde en af hans medarbejdere kort tid før kontrolbesøget målt temperaturen i kølemontren til fem grader.

- Jeg savner, der er noget mere dialog fra Fødevarekontrollens side. At man snakker om, hvad der er galt og for eksempel får 14 dage til at få styr på det, inden det udløser en straf, siger han.

Alt i alt kostede besøget Henrik Gjerlevsen en bøde på 5.000 kroner samt en sur smiley.

Under besøget blev det generelle rengøringsniveau også kontrolleret, og her var alt, som det skulle være. Det samme galt virksomhedens egenkontrol herunder udført kontrol af varemodtagelse, opbevaring og færdigvarer for perioden november til dags dato.