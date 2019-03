Luksusskraldebil er i spil til fornem titel

Banke Electromotive fra Sønderborg med i opløbet til titlen som Årets Opbygning med et 100 procent elektrisk renovationskøretøj.

Sønderborg: I forbindelse med messen Transport 2019 præsenterer Banke Electromotive fra Sønderborg et dansk bud på et 100 procent elektrisk renovationskøretøj. ERCV27, som køretøjet hedder, har et helt særligt ergonomisk design tilpasset skraldemandens arbejde.

Banke Electromotive er i år med på transportmessen for første gang og er repræsenteret via Transportens Innovationsnetværk. Messen i Herning Kongrescenter byder i år på rekordmange aktiviteter og det højeste antal udstillere nogensinde. Banke Electromotive kan besøges under hele messen, der strækker sig fra den 21.-23. marts.

Firmaets skraldebilen er ved samme lejlighed med i opløbet til at vinde titlen som Årets Opbygning, der kårer landets bedste specialopbygninger. De nominerede til Årets Opbygning findes torsdag den 21. marts, hvor et hold dommere udvælger i alt seks nominerede blandt de indstillede kandidater.

De to vindere kåres fredag den 22. marts ved hjælp af stemmer fra besøgende på messen.