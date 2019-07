Luksuslejligheder på vej ved havnefronten

- Vi er ved at lave de sidste tegninger til en ansøgning, som vi håber, at kommunen vil kunne behandle i løbet af de næste ni måneder, forklarer John Knudsen, projektdirektør i Bitten og Mads Clausens Fond.

Pælene, der skal bære den syvetages høje bygning, er allerede rammet ned. Af hensyn til hotelgæsterne skete det, før naboen Hotel Alsik åbnede i maj og endnu inden, at Sønderborg Kommune har udarbejdet lokalplan for området.

Sønderborg: Drømmer man om at bo midt i Sønderborg med udsigt til vandet, og har man i øvrigt penge nok på kontoen, kan man fra 2021 flytte ind i et nyt luksusbyggeri på Nørre Havnegade.

I gang til foråret

Byggeriet vil hermed kunne gå i gang til foråret. Fonden og A. Enggaard investerer omkring 100 millioner afhængig af materialevalget, som endnu ikke ligger helt fast. Byggehøjden og et samlet antal kvadratmeter på 3.700 forventer John Knudsen dog ikke, at der ændres på.

Øverst indrettes fire penthouselejligheder med flere tagterrasser, mens de øvrige lejligheder får hver en sydvestvendt terrasse ud mod Alssund.

- Der bliver lejligheder både for enlige og familier med børn. Måske ikke små børn, men større børn, som man ønsker ekstra værelser til, når de kommer hjem, forklarer John Knudsen.

Han forventer, at kvadratmeterprisen kommer til at ligge på omkring 30.000 kroner. Det svarer til 2,5 millioner kroner for en 85 kvadratmeter stor lejlighed og 6 millioner kroner for boligerne på toppen af bygningen.

- Vi vurderer, at der er et marked for den slags boliger. Der findes ikke boliger i Sønderborg af samme kaliber, siger John Knudsen, som pointerer, at byggeriet bliver opført i bæredygtige materialer.

Bygningen har fået navnet Kongebrohus, fordi den skal lige ud for en tidligere bådebro ved Nørre Havnegade kaldet Kongebroen.