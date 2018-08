Lufthavnen skal sikres bedre busforbindelser

Hun har henvendt sig til Sønderborg Kommune med henblik på at finde en løsning på problemet. I første om gang for eventuelt at invitere interesserede parter som turistorganisationen, virksomheder og uddannelsesstederne til en dialog.

- Når vi laver kampagneture med familie- og gruppebilletter, som den i juli, er der et stort behov for tilrejsende at komme videre ind i til Sønderborg. Men også i sammenhæng med Sønderborgs forsøg på at tiltrække arbejdskraft og studerende til eksempelvis Alsion, vil det være en naturlig ting at kunne tilbyde bedre kollektiv trafik, tilføjer Alsie Express-direktøren.

Sat på dagsordenen

Sønderborg Lufthavn har nævnt infrastruktur og den kollektive trafik som del af den strategi- og investeringsplan, der blev endeligt vedtaget af erhvervsudvalg og byråd i foråret. Erhvervsudvalget er for tiden ved at lave forarbejdet til en bystrategi for Sønderborg i stil med den, som Augustenborg og Broager har fået.

- Vi har netop siddet og set på en stor undersøgelse med svar fra flere hundrede af områdets virksomheder. Her fremgår det, at infrastruktur er et af de store emner, som man er optaget af. Men også tilflyttere hører vi efterspørge bedre forbindelser. Derfor forbereder vi handlingsplaner på to områder. Den ene er bosætningsstrategien og det andet inden for den kommunale erhvervsservice, forklarer formanden for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti).

Han peger på, at en løsning kunne være en form for shuttlebus rundt til Center Øst, lufthavnen og havneområdet med det nye hotel eller en særskilt bus med en køreplan tilpasset ankomsten for flyet fra København.