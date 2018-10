Lufthavn skal have helt ny terminalbygning

Sønderborg Lufthavn

1950: Ingolf Nielsen køber Sønderjyllands Flyveselskab og begynder at flyve blandt andet fotoflyvning og taxaflyvning mellem Sønderborg og København fra Ellegårdens marker ved Sønderborg. Forpladsen på flyvepladsen ved Ellegården asfalteres i 1960, og der bygges nye hangarer og en 900 meter lang landingsbane, der dog kun er asfalteret 400 meter på midten.1966: Der træffes beslutning om en ny lufthavn på Kær Halvø. Kommunen og Amtet vil stå for anlægsudgifterne til banen, mens Cimber Air skal stå for opførelse af terminalbygning, tårn og de nødvendige faciliteter.



1968: Arbejdet med at anlægge Sønderborg Lufthavn på Kær halvø påbegyndes, og i slutningen af året tages den nye landingsbane i brug. Cimber Air står for driften af Sønderborg Lufthavn.



1969: Sønderborg Lufthavn åbnes for ruteflyvning, og den nye lufthavn indvies officielt. Landingsbanen er nu på 1200 meter. Landingsbanen bliver forlænget til 1500 meter i 1975.



1993: Sønderborg Kommune og Sønderjyllands Amt overtager terminalbygningen, tårnet og driften af lufthavnen for at gøre plads til flere aktører.



1994-1995: Air Alsie bygger en hangar med tilhørende værksted og administration. Kommunen indvier en ny brandstation.



2000: Banen bliver forlænget til 1797 meter, og terminalbygningen gennemgår en større ombygning/renovering.



2003: Cimber Air udbygger, og lufthavnen opfører et nyt godt 17 meter højt kontroltårn.



2004-2006: Sønderborg Lufthavn udvider forpladsen med ca. 4000 kvadratmeter asfalteret flyparkering og en 700 kvadratmeter bygning, hvori der er kombinerede kursus-, kontor- og overnatningsfaciliteter. Air Alsie udvider og opfører endnu en hangar på ca. 1300 kvadratmeter.



2012-2013: I maj 2012 går Cimber Sterling konkurs, og i juni 2013 starter det nye lokale flyselskab Alsie Express, med base i Sønderborg Lufthavn, en rute mellem Sønderborg og København.



2019: Planlagt spadestik til en helt ny og moderniseret terminalbygning som led i en flereårig strategiplan for lufthavnen med en samlet investering på over 300 millioner kroner.



Kilde: Sønderborg Lufthavn