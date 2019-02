Lufthavn har været til eksamen hos Tour de France

Sønderborg: Meget tyder på, at en vigtig brik i Tour de France til Danmark og ikke mindst Sønderborg, har været den lokale lufthavn.

I efteråret var Sønderborg Lufthavn igennem en såkaldt compliance-test foranlediget af A.S.O., der står bag verdens største cykelløb.

- Vi har været igennem prøve. En test der skulle vise, at vi havde volumen og hastigheden til at lave en luftbro ud af Sønderborg. Tid er en vigtig faktor for Tour de France. De vil gerne hurtigt afsted, også selvom der er hviledag dagen efter, fortæller lufthavnschef Christian Berg, som derfor i et par måneder har haft kendskab til, at drømmen om Tour de France til Danmark og Sønderborg var tæt på.

- Vi antager, at der efter løbsafslutningen i Sønderborg skal løftes små 600 folk ud i løbet af 50 minutter.

Det er ryttere, deres hjælpere, VIP-folk og journalister, der skal hurtigt ud af Danmark og videre til næste etapestart.

Hvor til er endnu ikke offentliggjort, men et godt bud er det nordfranske. Det vil Christian Berg dog ikke sige noget om, selvom han kender destinationen.