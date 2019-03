Luftens kagehelte bringer sønderjysk kaffebord til København

Det Sønderjyske Køkken anrettede for fuld drøn, da tre kokke torsdag eftermiddag gik i luften med Alsie Express. Over skyerne blev passagerne glædeligt overrasket over serveringen af det sønderjyske kaffebord lavet efter traditionerne: Syv bløde og syv hårde kager.

Sønderborg: - Kom så, kom så, skynder Jesper Kock på kompagnonerne Sune Axelsen og Jonas Keller.

Kringle, honningkage og stopkache bliver lystigt jongleret mellem kokkene til tallerkenerne. Foran dem sidder intetanende passagerer og tager den første tår af den kaffe, som stewardesserne har serveret. Et fad krydderkager bliver kastet og grebet på atletisk vis. De tre kokke fra Det Sønderjyske Køkken har omtrent en kvadratmeter at gøre godt med. Det er trænge kår. Stewardesserne må tilmed klemme sig forbi dem flere gange for at udføre deres arbejde. Der er kort sagt tæt pakket ved flydøren i Alsie Expressen, hvor de tre herrer forsøger at anrette tallerkener med syv bløde kager.

Inden flyet lander i København, skal de nå at servere 14 kager til hver af de 33 passagerer om bord. Turen tager kun 35 minutter, og en hel del af tiden er kokkene spændt fast. Hvert minut gælder, når så mange kager skal serveres.

- Når vi gør noget, så giver vi alt, hvad vi har. Et sønderjysk kaffebord i fem kilometers højde - dét er trods alt aldrig set før, fortæller Jesper Kock.