Louise fra Robinson: - Jeg skulle bare have det ild

For Louise Guldberg gik en drøm i opfyldelse. Hun har sendt ansøgningen tre gange og har endelig fået et ja. Nu er hun med i den nye sæson af tv-serien Robinson Ekspeditionen.

Sønderborg: Med trætte arme, solskolet hud og sved fra panden lykkedes det for Louise Guldberg at tænde bål kort før solnedgang i den første episode af den nye sæson af Robinson Ekspeditionen. Hun var i eksil på en øde ø. Uden resten af sit hold. - Jeg skulle bare have det ild. Det blev jo slukket to gange af min pandesved. Men jeg var nødt til at fortsætte, det føles jo som en evighed. Mine arme gjorde så ondt imens, og den højre arm blev ved med at halsove, i hvad der føltes som otte timer bagefter, fortæller Louise Guldberg. Louise traf selv beslutningen om at blive sendt i eksil på øen væk fra sit hold. Det var første dag, og hun ville vise, at hun både er en holdspiller, og at hun har overskud til at være der. - Det var 100 procent min egen beslutning. Jeg ville vise mit hold, hvad jeg kunne, og bevise overfor mig selv, at det her er noget jeg kan klare, siger Louise Guldberg.

Foto: Timo Battefeld Louise har set alle sæsoner af Robinson Ekspeditionen. Foto: Timo Battefeld

Gik amok fire dage før Louise Guldberg har trænet, siden hun sendte sin ansøgning. Hun fik hjælp af kæresten, som både fik hende igang og hjalp hende med at spise rigtigt. - Jeg blev jo nærmest mandsopdækket. Det kan måske lyde fjollet, men jeg brugte en masse tid på at træne på forhindringsbanerne her i Sønderborg. I den sidste periode op til kom der virkelig gang i træningen, fortæller Louse Guldberg. Kort før hun skulle afsted, gik det op for hende, at det er tid til at nyde livet herhjemme inden rejsen til de øde øer i Filippinerne. - Jeg gik amok de sidste fire dage, alle de ting der er gode herhjemme skulle jeg have mere af. Mad, søvn, tv. Før man tager afsted, ved man jo ikke, hvor langt tid der går, inden man får det igen, siger Louise Guldberg.

Fan i mange år Hun har været stor fan af Robinson Ekspeditionen i mange år, og hun er imponeret over det gåpåmod og den styrke, deltagerene har brug for, hvis de skal klare sig igennem programmet. - De er jo overlevere. Hvis de skal gennemføre det her program skal de være stærke, mentalt og fysisk. Der er intet at gemme sig bag i det her program. Vi får ikke noget mad bagom kameraet, det er ren overlevelse, siger Louise Guldberg. En af udfordringerne var også at skulle fortælle sine forældre, at hun skulle deltage i Robinson Ekspeditionen. Hun var ikke sikker på, hvordan de ville reagere, og overvejede faktisk, at lade være med at fortælle dem om det. - Kunne jeg måske smutte, uden de ville opdage det? Jeg kunne jo sige, at det var en ferie. Jeg endte dog med at fortælle dem om det, og heldigvis var de både glade og stolte. Min søster synes det var mega fedt da jeg fortalte det, siger Louise Guldberg. Nu er hun hjemme igen. Hun kan ikke fortælle om, hvordan det er gået, eller hvor langt tid hun har været afsted. Det skal holdes hemmeligt, indtil den sidste episode er vist. Hun fortæller, at den første episode skal ses sammen med familien. - Jeg er spændt på at se deres reaktion. Det er i forvejen underligt, at skulle se sig selv i fjernsynet, men nu skal min familie også kigge på det. Jeg glæder mig vildt meget til at se, hvordan holdet på den anden ø har haft det. Jeg aner jo ikke, hvad de andre er gået igennem, og det bliver vildt spændende at se, fortæller Louise Guldberg.