Lottovenner støtter Brydesportens venner

Sønderborg: Brian Sørensen er formand for Brydesportens venner, og han lægger ikke skjul på, at de mange lottovenner, som dukker op i Brydeklubben Alsia's klublokaler hvem onsdag aften og søndag eftermiddag, giver grobund til det store overskud til fordel for de unge brydere i Alsia.

- Alsia-bryderne fik i 2018 en sum på 175.000 kroner til aktiviteter som ture til ind- og udland, sagde Brian Sørensen på Brydesportens venners generalforsamling. I 2017 var der ikke færre end 200.000 kroner til Alsia-bryderne.

De mange lottospillere - mange har tidligere valfartet til det tidligere Dybbøl Bankocenter - spiller under mindre forhold, men til gengæld er lottospillere glade for den gode og positive atmosfære og stemning, der er hver gang.

Ved generalforsamlingen blev formanden Brian Sørensen genvalgt, mens Jan Johannsen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem. Der var genvalg til bestyrelsessuppleant Käte Pedersen, og det samme gjaldt bilagskontrollant Knud Clausen.