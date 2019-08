Loote og de andre på banen i dag

Sønderborg: Der er lagt op til to jævnbyrdige og gode matcher, når damerne på 1. divisionsholdet i Sønderborg Tennisklub tager imod Vester Skerninge, mens herrerne møder Horsens.

For damernes vedkommende er afgørende med flere vundne kampe i dagens match, hvis ikke holdet skal undgå at blive presset ned på nedrykningspladserne. Sønderborg har inden dagens kamp kun en enkelt vunden kamp mere end Vester Skerninge.

Men klubben stiller med et meget stærkt hold; Louisa Harck, Christine Carlsen Schmidt, Loote Argo og Louise Fisker.

Herrerne skal forsøge at skabe det bedst mulige udgangspunkt til næste weekends topbrag mod Aarhus 1900. Holdet ligger nu på andenpladsen i 1. division, to vundne kampe efter Aarhus 1900. Dagens modstander Horsens er placeret midt i rækken, men kan stille med at rigtig godt hold, når alle spillere er til rådighed. Intet er derfor givet inden dagens kamp.

Herreholdet stiller ligeledes i stærkeste opstilling med Igor Tinyakov, Andreas Wejs, Christopher Wejs, Christian Andersen, Alexander Buus Gjesten og Emil Mikkelsen.

Det er i øvrigt første gang i mange år, at der afvikles både 1. divisions dame- og herrekampe samtidig i Kurhusskoven.