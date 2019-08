Lokalplaner baner vejen for nyt liv på kasernen

Sønderborg: Sergentskolen er flyttet til Varde, Sønderborg Kommune har købt kasernebygningerne - og solgt nogle af dem videre. Nu skal en lokalplan sikre, at lokalerne igen kan komme til at summe af liv.

Det er byrådet, der skal godkende lokalplanen på sit næste ordinære møde den 28. august. Byrådet har allerede godkendt lokalplanforslaget, og det er kun justeret en smule i forbindelse med, at det var i offentlig høring i fire uger i maj-juni. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler byrådet at godkende lokalplanen.

- Med lokalplanen skaber vi grundlaget for, at kasernebygningerne igen kan komme til at myldre af mennesker. Den private ejer kan indrette faciliteter til overnatning og restaurant, og vi kan i den ældste del tilbyde en række foreninger faciliteter. Det matcher fuldstændig vores vision i byrådet om at udvikle nye potentialer i fællesskab og om at udvikle erhvervsklima i topklasse, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med udvalgets behandling.

- Det har været en trist periode, mens kasernen har stået tom. Derfor er det ualmindelig glædeligt, at vejen nu er banet for nyt liv i bygningerne. Jeg tror og håber, at rigtig mange vil få glæde af de kommende faciliteter i form af nye arbejdspladser og nye tiltag, som kan give nye besøgende og styrke turismen, supplerer udvalgets næstformand, Stefan Lydal.