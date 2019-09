Lokalplan på plads: 30 meter højt erhvervsbyggeri i Sønderborg Nord

Flere virksomheder har spurgt til mulighederne for at bygge i Sønderborg Nord nær Kær. Ny lokalplan giver nu lov til at placere særligt pladskrævende butikker og et område med byggeri op til nær ved Borgens højde.

Sønderborg: Kommunen har haft ekstra travlt med at klargøre en fælles lokalplan for hele erhvervsområdet - Sønderborg Nord. Det ligger lige nord for omfartsvej 8 på strækningen fra rundkørslen ved Grundtvigs Alle/Nørremark til det tidligere Tech 21 ved Burger King. Årsagen til travlheden er stor interesse for området. - Vi har de sidste par år fået et stigende antal forespørgsler fra virksomheder med interesse i erhvervsområdet Sønderborg Nord. Både før Jem & Fix valgte at rykke ud i området og nu efterfølgende. Det er rigtig dejligt at opleve, at der er aktivitet, siger formanden for Teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard (Fælleslisten). Hvem der har spurgt og til brug for hvad, har det ikke været muligt at få nogen uddybning af, men i følge oplysninger om grundene på kommunens egen hjemmeside, står fire af grundene anført som solgt. Lige så mange er reserverede.

Det område er udlagt med henblik på en virksomhed, som måtte have brug for en høj bygning ud mod vejen. Ellers er ændringen for hele erhvervsområdet sket for at kunne placere butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Skov- og landskabsingeniør i kommunen, Sille Marcussen Dall

Hele Sønderborg Nord som det er udlagt i delområder til særligt pladskrævende butikker. Det høje byggeri på op til 30 meter må placeres i delområde fem øverst til højre på tegningen, hvilket er ud mod rundkørslen ved omfartsvejen. Illustration: Sønderborg Kommune

Højde og pladskrav Det gælder blandt andet et knap 2,7 hektar - cirka 27.000 kvadratmeter - stort område ud mod omfartsvejen nær rundkørslen Grundtvigs Alle/Nørremark. Det er ikke så langt fra Jem & Fix. Her må der opføres byggeri i op til otte etager eller 30 meter. Til sammenligning er højden på Shoppingcenter Borgen i bymidten omkring 36 meter set fra hovedindgangen på Kastanie Allé. - Det område er udlagt med henblik på en virksomhed, som måtte have brug for en høj bygning ud mod vejen. Ellers er ændringen for hele erhvervsområdet sket for at kunne placere butikker til særligt pladskrævende varegrupper, forklarer skov- og landskabsingeniør i kommunen, Sille Marcussen Dall og tilføjer: - Det kan for eksempel være til salg af biler, både, trailere og campingvogne, byggematerialer, grus og sten eller møbler. For alle øvrige områder gælder, at der må bygges i en højde på tre etager eller cirka 12 meter.

Syv indsigelser Lokalplanen, der blev vedtaget på det seneste byrådsmøde, har været i to ugers høring. Den forholdsvis korte tid skyldes, at ændringen på status af området ikke er så vidtrækkende at det kræver fire eller otte ugers høring. Der er dog indkommet syv indsigelser, som blandt andet går på, at der bør plantes træer, der skærmer for udsigten til bygningerne set fra Kær Bygade. En beoer mener også, at 12 meter bør være det højeste og at tænke over flag og skilte i området, så det ikke kommer til at ligne en tivolipark. Ingen af indsigelserne har dog givet anledning til at ændre i lokalplanen.