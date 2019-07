Lokale kræfter skaber liv på Cathrinesminde Teglværk

Fra den 18.-21. juli får Cathrinesminde Teglværk hjælp til at fortælle om livet på teglværket for 100 år siden. 50 frivillige fra lokalområdet er nemlig skuespillere i gamle klæder og med en masse viden fra tiden.

Broager: Teglproduktionen ved Flensborg Fjord var på sit højeste omkring 1900-tallet, og de kronede dage lever videre på Cathrinesminde til og med søndag.

Her kan gæsterne hver dag opleve op til 50 "skuespillere" fra, der er iført gamle klæder, mens de viser 100 år gamle aktiviteter frem.

- Med det her arrangement prøver vi at give en fornemmelse af, hvordan livet var på et teglværk fra 1900-tallet. Det var jo et lille bysamfund, fortæller historiker Mariann Kristensen fra Museum Sønderjylland.

Bag teglværksmuseet er den gamle teglproduktion i fuld gang. Her står 3-4 herrer og viser, hvordan man med håndkraft stopper ler i forme, og får dem ud igen, så de efterfølgende kan tørre i solen.

- De gamle teglværksarbejdere på Cathrinesminde fik akkordløn, så det gjaldt om at være hurtig, fortæller formidlingsinspektør for Museum Sønderjylland, Stefanie Robl.

Jo flere sten, de producerede, des større løn kunne de se frem til. De nutidige arbejdere tager den dog med ro, for de er nemlig frivillige aktører fra lokalområdet.