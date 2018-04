Lokale kor inviterer til forårskoncert

Sønderborg: En række kor fra Sønderborg og omegn har en lang tradition for at samles på Alsion i maj måned og sammen byde foråret velkommen med sang. I år sker det tirsdag den 1. maj 2018 klokken 19.

Det er Broager Egnskor, Ulkebølkoret, Ældresagens Sangkor, Nordalskoret, Alskoret Sønderborg, Sydalskoret, Vokalisterne, Augustenborgkoret, Mandskoret Sønderborg og Danebodkoret, der sammen sørger for to timers underholdende oplevelser med korlyd for enhver smag.

Aftenen byder også på fællessang med publikum, og som afslutning på koncerten går alle cirka. 300 sangere på scenen og synger en fælles sats, The Skye Boat Song fra TV-serien Outlander, akkompagneret af sækkepibespillere fra Sønderborg Pipes and Drums.

Med Sønderborgkorenes forårskoncert får publikum et smukt øjebliksbillede af den stærke kortradition i Sønderborg-området. Forårskoncerten giver også en mulighed for, at potentielt nye korsangere kan orientere sig om det brede felt af kortilbud.