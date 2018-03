Lokale ildsjæle hædret af Andelskassen

Augustenborg: Egon Hell fra Sydals, Hertugbyens Udviklingsforum, Ventilen Sønderborg og Åben Skole Lysabild modtog priser, da Andelskassen på sit aktionærmøde i Augustenborg forleden hædrede lokale ildsjæle og foreninger for deres indsats for at skabe glæde og sammenhold lokalt. Egon Hell modtog Andelskasseprisen for sit store, mangeårige engagement i Hørup UI. Med prisen fulgte 5000 kroner og en statuette skabt af kunstneren Jørgen Pedersen fra Herning. - Tak til Andelskassen for prisen og tak til de, der har indstillet mig. Og en særlig tak til de mange, der hjælper mig med arbejdet i klubben. Sådan et arbejde er jo ikke noget, man klarer alene, sagde Egon Hell i sin takketale. Hertugbyens Udviklingsforum, Ventilen Sønderborg og Åben Skole Lysabild modtog bankens "Sammen kan vi mere-priser" på hver 15.000 kroner.

På mødet blev bankens aktionærråd Sønderjylland valgt. Det består nu af Janus Beck Christensen, Augustenborg, Steen Iwang, Fynshav, Kent Jacobsen, Hundslev, Martin Johanning, Tovrup, Bent Meyer, Sønderborg, Carl Erik Maae, Sønderborg, Hans Asmus Paulsen, Sønderby, Marcus Rey, Hørup, Rikke Blindbæk Schlüter, Gråsten og Peter Høffner Thomsen, Sønderborg.