Lokale Venstrespidser: Ellen vil være en rigtig god næstformand

- Da Stephanie Lose, som jeg gerne havde set stille op, sagde nej tak, så jeg Inger Støjberg som et godt bud sammen med Jakob Ellemann. Men når det så er sagt, så er det bestemt et plus for vores område, at få en som Ellen på en næstformandspost. Hun har en kæmpe opbakning i den her landsdel og knoklet for sundhedsreformen, tilføjer Peter Hansen, der selv stillede op til folketinget i 2005, men tabte med 25 stemmer til netop Ellen Trane, som blev valgt ind.

Sønderborg: - Jeg blev temmelig overrasket. Den havde jeg ikke set komme, men det er rart ikke bare at skulle tage til landsmøde i Herning for at klappe, siger Peter Hansen, byrådsmedlem for Venstre i Sønderborg.

På vej længe

Knap så overrasket over Ellen Tranes kandidatur er tidligere byrådsmedlem, nu kommuneforeningsformand i Sønderborg og dermed medlem af hovedbestyrelsen, Karsten Schøn:

- Det er en kendsgerning, at baglandet har brug for et alternativ. Jeg ved, at Ellen har haft det i tankerne længe, men heller ikke har ønsket, at det skulle se ud som om, at hun er i mod Inger Støjberg, forklarer han og fortsætter:

- Jeg har kendt Ellen længe. Vi har et nært og fortroligt samarbejde med mange intense samtaler. Jeg er ikke i tvivl om, at hun kan give et stærkt bidrag til at styrke og udvikle Venstre og vores organisation. Hun er reel, ærlig, kan sige sin mening og samtidig være med til at hjælpe partiet internt.