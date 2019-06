Lokale MF'ere: Sådan gik det dem sidste gang

Sønderborg: Først fra klokken 20 i aften og frem bliver vi stille og roligt klogere på fordelingen af mandaterne til de partier, der er opstillet til folketingsvalget. I 2015 var der ti partier til at kæmpe om de 175 mandater - de fire op til samtlige 179 pladser vælges som bekendt på Færøerne og Grønland. Men ved valget her grundlovsdag er der 13 partier opstillet, da Nye Borgerlige, Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen er kommet til.

De personlige stemmetal bliver først talt op i morgen, men her i Sønderborgkredsen kan både Ellen Trane Nørby (V) og Benny Engelbrecht(S) føle sig temmelig sikre på ikke at blive arbejdsløse politikere efter onsdagens valg. Anderledes ser det ud for DF's Jan Rytkjær Callesen, som med den spåede store tilbagegang for partiet i forhold til 2015 kan risikere at ryge ud af Folketinget.