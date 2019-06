Lokal tv-station skifter navn og vil sende landsdækkende

Om DKsyd

Masterplan DKsyd 2022 omfatter et identitetsskift, der blandt andet medfører navneændringen samt en helt ny grafisk profil med brugervenlig hjemmeside.Ambitionen er blandt andet at opbygge mindre hold af frivillige i alle sønderjyske købstæder, der med støtte fra ledelsen og redaktionen i Sønderborg kan producere TV-indslag, som er både lokalt og regionalt vedkommende.Der er i masterplanen også taget højde for den tiltagende digitalisering i medieverdenen, hvor traditionelt flow-TV gradvist afløses af streaming af udsendelser fra forskellige digitale platforme. Derfor satses på øget trafik på den nye hjemmeside www.dksyd.dk samt på DKsyds øvrige kanaler hos for eksempel YouTube, Vimeo, Facebook og Linkedin.DKsyd har i øjeblikket tre ansatte og praktikanter samt omkring 20 frivillige. Stationen får offentlig støtte fra midler på finansloven og må lave programmer med sponsorstøtte, men ikke egentlige reklamer, som man kender det fra kommercielle tv-stationer.