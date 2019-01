Lokal taxi-talsmand: Vi får mere frihed nu

Klaus Hansen har været taxichauffør siden 2007 og er talsmand for de nu fem vognmænd, der fra fredag begynder at køre de gule 4x27 Sønderborg Taxi på gaden. Mere medbestemmelse har været trækkraft.

- Med det her valg får vi også mere indflydelse på arbejdstid, priser og rabatordninger for kunder, tilføjer Klaus Hansen. Således vil der i udvalgte tidsrum midt på hverdage og hverdagsaftener blive indført en særlig gul pris med rabat.

- Der er flere årsager, men vi føler, at der er blevet for langt til toppen hos ledelsen, hvor der har været svært at få svar på spørgsmål og indflydelse på egen arbejdsdag, forklarer talsmanden for 4x27 Sønderborg Taxi, Klaus Hansen, som har kørt taxi i snart 12 år og siden 2011 hos Dantaxi 4x48, der er landets største og kører med 50-60 biler i Sønderborg- og Aabenraa-områderne.

Sønderborg: Fredag kører de første to af otte gule taxi'er på gaden i Sønderborgområdet. De resterende følger efter i løbet af februar. Som JydskeVestkysten beskrev det for nogle dage siden, er det resultatet af en udbrydergruppe på fem vognmænd, som har valgt at køre fra Dantaxi 4x48 og videre hos 4x27 Sønderborg Taxi.

Færre vogne på ti år

Et andet område, som 4x27 Sønderborg Taxi, vil forsøge at flytte sig på er servicen - særligt i forhold til yderområder. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er antallet af hyrevogne i Sønderborgområdet da også faldet fra 55 i 2007 til 26 i 2018.

- Vi hører af og til, hvor svært det er for folk i yderområder i forhold til Sønderborg. Vi vil gerne have et større fokus på alle kunder med et kørselsbehov, understreger Klaus Hansen.

De otte ekstra vogne er et supplement til det antal, som Dantaxi kører med.

Før 1. januar 2018 var det de enkelte kommuner, der styrede antallet af hyrevognsbevillinger samt taksterne for kørsel. Men for cirka et år siden trådte Taxiloven i kraft. Den administreres af Færdselsstyrelsen og den politiske hensigt med loven er, at antallet af tilladelser til taxikørsel gradvis forøges, så der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes.