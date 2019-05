Neurooptometrist, Steen Aalberg, der har praksis med synstræning og rehabilitering i Sønderborg, vandt konkurrence under Forskningens Døgn. En minion hjalp ham til den endelige sejr

Sønderborg: Forskning kan være svært at forstå. Men det forsøgte man at lave om på, da seks forskere dystede i at præsentere deres forskning under Forskningens Døgn. Og allerbedst var Steen Aalberg. Neuroomtpmetrist med praksis i Sønderborg.

Steen Aalberg tog sejren, da seks forskere dystede på scenen til Science Slam, der blev holdt under Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er et landsdækkende arrangement, der har til formål at præsentere forskning i øjenhøjde.

Steen Aalberg var netop bedste at bringe sin forskning ned i øjenhøjde, da han i Aarhus præsenterede sin forskning i samsyn. Samsyn dækker over øjnenes evne til at fungere sammen.

- Det var først og fremmest dejligt at få lov til at præsentere sin forskning, og at jeg så samtidig vandt, var overvældende, fortæller Steen Aalberg, der til daglig er optiker i sin egen klinik i Synsplejeklinikken på Møllebakken.

Science Slam blev holdt af Louis Nielsen med det formål at sætte fokus på den vigtige forskning, der bedrives indenfor synsvidenskab og øjenforskning.

Til Science Slam havde hver af de seks forskere på scenen blot seks minutter til at præsentere sin forskning og de måtte ikke bruge PowerPoints. Derfor havde Steen Aalberg tænkt kreativt og stillede op med en papfigur af en minion på scenen.

- Jeg tog Bob med (navnet på minionen), for bedre at kunne forklare problematikken omkring samsyn, og hvordan det kan trænes, så ens øjne fungerer godt sammen, og det virkede tilsyneladende godt, fortæller Steen Aalberg.

Det var publikum, der stemte, og altså pegede på Steen Aalberg som samlet vinder af Science Slam 2019.