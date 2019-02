Løverne sagde nej tak: Nu har iværksætter forrygende travlt

Virksomhedsejer Jan Valentin fra Sønderborg er blevet kimet ned af potentielle kunder og investorer, der er interesseret i hans produkt, selvom han blev afvist i Løvens Hule.

Ragebøl: Telefonen og e-mailen har nærmest været rødglødende siden Jan Valentin og hans betroede medarbejder Sandie Frank-Jessen i denne uge tonede frem på DR's iværksætterhit Løvens Hule med næsten en million seere. - Det har været voldsomt. Der er kommet næsten 40 seriøse henvendelser fra både firmaer og investorer. Jeg tror på, at nu kommer mit produkt ud over rampen, siger Jan Valentin, som har opfundet "Loading Dock Protector". En brugervenlig og unik slæde, der sørger for at lastbiler kommer sikkert fra og til ramper, når de skal aflevere varer. Et produkt som Jan Valentin har taget verdenspatent på. Onsdag stod han og Sandie Frank-Jessen så foran de fem investorer i Løvens Hule og præsenterede deres idé. Løverne var meget interesseret især Jesper Buch, men endte med at takkede nej, især fordi de mente værdiansættelsen af firmaet var for høj. - Det var vildt. Ingen af os har prøvet noget lignende. Jeg var ikke nervøs, men det var meget hektisk op til, vi skulle ind. Bagefter var vi totalt drænet for energi, husker Sandy Frank-Jessen, der har været ansat i godt otte år.

Løvens Hule Er en programserie på DR1, hvor håbefulde iværksættere får chancen for at præsentere deres forretninger for fem pengestærke serieinvestorer. Først afsnit bolev ist i april 2015 og siden er programmet vokset til et af DR mest sete.



Ligesom Valen-Tin fik de fem gange nej fra løverne, men også rosende ord med hjem. Jeg vil helt klart følge jer, så måske ses vi igen lige om lidt. Rigtig held og lykke, kom det blandt andet fra milliardær Christian Stadil.

Fik idé på slagteri Jan Valentin har på ti år bygget sit firma JVJ Maskinteknik i Ragebøl op fra et enmandsfirma til i dag at have 22 ansatte og en omsætning på 16 millioner kroner, ingen gæld og et årligt overskud omkring en million. Kunderne er blandet andet store firmaer som Linak, BHJ, Danfoss, A. Enggaard og Danish Crown. Det var netop hos Danish Crown i Blans, at Jan Valentin for tre år siden fik idéen til sin opfindelse. Den uddannede smed fra Avnbøl var netop blevet færdig med en opgave, da der lød et stort brag. En lastbil var kørt for tæt på en port, som var blevet helt ramponeret. Jan Valentin har altid været en Ole Opfinder-type, så han gik i tænkeboks. Om natten tegnede, konstruerede og udviklede han en prototype på sin maskinfabrik, som den gang lå i Nybøl. Efter seks måneder tog han tilbage til Danish Crown mede en idé, han mente kunne løse deres og mange andre firmaers problemer med lastbiler, der kommer for tæt på rampen. I dag har Valen-Tin leveret de første slæder til slagterigiganten og flere er på vej.

Løve var en kylling Helt konkret Jan Valentins opfindelse en komplet tovejsløsning. Lastbilen kører op på slæden, som sikkert transporterer den til og fra rampen, så hverken materiel eller mennesker kommer til skade. I Løvens Hule fik Jan Valentin at vide, at "Loading Dock Protector" var det produkt med størst potentiale nogensinde i programmet, der kører på fjerde sæson. Alligevel bed ingen af løverne altså på, selvom Valen-Tin blev sammenlignet med store firmaer og Jesper Buch tydeligt var fristet til at smide den krævede investering på 1,5 millioner kroner for 2,5 procent i firmaet bag opfindelsen samt maskinefabrikken. - I kan godt høre jeg er en presset mand. Vi er for langt fra hinanden. Jeg tør simpelthen, men jer er så træt af, at jeg ikke tør. Jeg er en kylling lige nu, fordi jeg tror og håber på, at der her bliver rigtig stort, kom det var millionæren og serieiværksætteren Jesper Buch, som efterfølgende til de andre løver tydeligt oprevet sagde: - Det kan altså være, vi går glip af rigtig mange penge.

Vil skabe arbejdspladser Jan Valentin og Sandie Frank-Jessen havde spontant meldt sig til programmet. Ikke for at skaffe kapital, men derimod for at få en interessant investor med mange forbindelser med om bord. Desuden var man gået med i Løvens Hule for at få noget omtale. Det lykkedes så fulde med 17 minutter i bedste sendetid. - Vi fik løverne helt oppe af stolen, og så fik vi det boost, vi havde håbet på. Det begyndte at ringe med det samme bagefter udsendelsen, fortæller den 42-årige opfinder og virksomhedsejer. Hele uge 8 er nu blevet booket ud med firmaer og investorer, der er interesseret i produktet og firmaet Valen-Tin. - Der er et kæmpe potentiale. Det her har og vil skabe arbejdspladser. Jeg tror på, at det kan fordoble antallet af ansatte her i firmaet, siger Jan Valentin. Næste model, der har et mere smalt design, er allerede udviklet og designstuderende fra Syddansk Universitet har henvendt sig, fordi de gerne vil samarbejde. 21.-23. marts er Valen-Tin også med, når der er stor transportmesse i Herning.