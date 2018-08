Nordals: Er det ekstremt at løbe lige godt og vel 42 kilometer? Ikke for Bjarne Østergaard, der lørdag formiddag gjorde sig klar til sit maratonløb nummer 100. Manden, der ellers indtil for få år siden mildt sagt ikke brød sig om at løbe.

- Jeg hadede det. Men jeg er fodbolddommer, og derfor skulle jeg testes hvert år i marts. Så jeg løb jo lidt. Det var jeg nødt til, så for otte år siden begyndte jeg lidt. Men det var først dag jeg i 2010 deltog i natløbet ved kulturnatten i Sønderborg, at jeg blev lidt bidt af det. Der var en fantastisk stemning, og siden har det bare været mig at løbe. Især at løbe langt, siger den 46-årige mand fra Nordborg. Han er stadig fodbolddommer i danmarksserien, så der er altså ingen fodboldkamp, der kan gøre langløberen fra Nordborg træt.

Men der skulle gå endnu et par år, før Bjarne Østergaard deltog i København Maraton. Sit første maratonløb. Siden er det gået stærkt, og han har de seneste seks år løbet 99 - altså før det i Nordborg denne lørdag.

- Jeg kan ikke forklare det. Jeg fik krampe efter 28 kilometer ved mit første løb dengang i København, og jeg har haft lidt problemer med krampe i læggen. Men det er ikke et stort problem nu. Det er sjovt at løbe, og så møder man hele tiden folk fra hele landet, man har lært at kende. Der kommer da en masse hertil i dag for at løbe, fordi jeg løber mit maraton nummer. Det er sådan noget, vi har sammen. Så skal vi lige hen og løbe med ham. Jeg har fået mange løbevenner, men også flere rigtige venner igennem løb, fortæller Bjarne Østergaard.

Han har løbet i otte lande. To gange i Frankfurt, i Hamborg, Liverpool, Madrid og Bremen - ja, Bremen hvor han 2. oktober 2016 satte sin personlige rekord på 2.58.13. Fire gange har han været under tre timer.

- Nu skal jeg om tre uger deltage i Berlin, og jeg vil også virkelig gerne løbe maraton i Boston, siger han. Netop løbet på USAs østkyst betragtes af mange som det mest prestigefylde maratonløb i verden. Det har været holdt siden 1897 - og er derfor også verdens ældste maratonløb. Østergaard har dog løbet en del mindre prestigefyldte løb så fine steder som i Marstal på Ærø, på Mandø og Thurø.

Men Bjarne Østergaard kan slet ikke altid nøjes med 42 kilometer.

- Nå, jeg har lige været i Berlin og løbe et ultraløb langs der, hvor Berlinmuren stod. Det var et løb på 162 kilometer - det tog 19 timer - og jeg gik faktisk slet ikke, fortæller han. Nordalsingeren fik da også en flot placering som nummer 34 af 391 løbere.