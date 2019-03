Vandindsatsplaner

Diskussionen om kravet om pesticidfri dyrkning af jorden er et led i kommunens indsatsplaner til sikring af drikkevandet. Heri indgår krav til landmænd om sprøjtefri jordbrug omkring vandboringerne. Det skal de have kompensation for. Sidste år fik kommunen afklaret en sag omkring i landmand i Stenderup på fastlandet, der fik penge for at afstå jorden til økologisk dyrkning og dermed fik afklaret sin fremtid efter års uvished. Den pris, han fik, vil andre gerne kende næremere til for at bruge den i forhandlingerne om, hvad de skal have for at sikre drikkevandet på Als. De har dog fået afslag på fuld aktindsigt og har fået bilag, hvor beløbene er streget over. Der er også uenighed om, hvad der skal til for at sikre drikkevandet fuldstændigt, og hvor stor faren er for nedsivning i de forskellige jordlag. Miljø- og fødevareklagenævnet er ved at behandle en klage over de restriktioner, kommunen ønsker at gøre gældende på jordbrugene i Mjang Dam. Så længe den står på, gælder de udstedte forbud mod brug af pesticider ikke.