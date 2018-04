Lodam bestiller fly til nye ingeniører

Lodam electronics i Sønderborg tager nu utraditionelle midler i brug for at tiltrække ingeniørstuderende fra København - billig transport med det lokale flyselskab Alsie Express.

Sønderborg: - Vi fik en henvendelse fra Lodam, og vi vil som lokalt flyselskab meget gerne bidrage til, at afstanden til Sønderborg ikke bliver en barriere, når ingeniørstuderende i København skal søge en praktikplads eller projektstilling hos Lodam. Hovedstaden er kun 35 minutter væk, og måske finder de ingeniørstuderende ud af, at de gerne vil have fast job og bo i Sønderborgområdet, siger direktør for Alsie Express, Lone Marie Koch om initiativet.

Når Lodam electronics her i maj slår et nyt hold praktik- og projektstillinger op, så rettes der et særligt fokus på studerende som er bosiddende i og omkring København. Sammen med praktikpladsen tilbyder Lodam et starttilskud til kost og logi i Sønderborg samt billig transport til og fra København i samarbejde med Alsie Express.

- Ved at tilbyde de studerende på blandt andet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) en praktikplads eller en projektstilling håber vi, at de vil få øjnene op for det ingeniørparadis, som Sønderborg også er, siger Anne Vibeke, HR-ansvarlig hos Lodam. Alsie Express og Lodam electronics indgår samarbejdet med henblik på at statuere et godt eksempel og inspirere flere Sønderjyske virksomheder til at rekruttere studerende fra hovedstadsområdet.

- Det er første gang, at vi laver en direkte aftale med en virksomhed. Men vi er et område med store internationale virksomheder, som har stort udbytte af at kunne tiltrække den rigtige og bedste arbejdskraft. Det kan vi som flyselskab hjælpe med, tilføjer Lone Marie Koch.