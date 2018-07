Liverpool-trænere imponerer danske fodboldbørn

Fem Liverpool-ungdomstrænere herser torsdag, fredag og lørdag her i hedebølgen med 60 pige- og fodbolddrenge på banerne ved Nordals Idrætscenter.

Formand for ungdomsafdelingen i Nordals Boldklub, Jørgen Bundgaard skjuler ikke stoltheden over, at det er lykkedes at få Liverpool-trænerne til Nordals.

Cirka 60 pige- og drengefodboldspillere får den unikke fodboldoplevelse, at blive trænet i tre dage af fem Liverpool-ungdomstrænere, der er på besøg i det nordalsiske med fodboldskolen Liverpool International Academy Scandinavia.

Pres-fodbold

Det er imponerende at se, hvor godt de danske børn forstår de engelske kommandoer, og det er tydeligt at se og høre, at den engelske fodboldstil med pres-fodbold passer børnene, der har teknikken i orden.

Den ni-årige Victor Sigsgaard er målmand på U9 i Nordals Boldklub, og han er begejstret for de engelske trænere.

- Det er en meget anderledes træning end den, vi har til daglig, siger Victor, der drømmer om at blive professionel fodboldspiller. Flere danske ungdomtrænere er med på fodboldskolen. De suger indtryk til sig og lærer andre træningsmetoder.

Chefungdomstræner Paul Lankertis fra Liverpool står og kigger ud over fodboldbanerne.

- Der er gode omgivelser, perfekte forhold for fodboldspillere og indkvarteringen er i orden. Den eneste forskel er, at der er større forhold i Liverpool, siger Paul Lankertis, der rejser verden rundt med fodboldskoler, hvor de samme øvelser med bolden går igen og igen uanset sprog og hudfarve.

Træningen, der afspejler sig i "The Liverpool way", har sin helt egen opskrift på et koncept, som går igen fra ungdomshold til seniorspillere på førsteholdet.

Den engelske træner fortæller, at der er 200 ungdomsspillere i Liverpool, men de er til gengæld alle elitespillere. Trænerne er også talentspejdere, og efter fodboldskolen på Nordals bliver en spiller udvalgt og får tilbudt prøvetræning på Liverpools hjemmebane Anfield Road, hvor alle fodboldelskere får gåsehud når de til hver eneste hjemmekamp hører den storslåede sang "You'll Never Walk Alone".