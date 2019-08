Liverpool kom til Nordborg

Nordals: Det går stærkt i engelsk fodbold, og sådan bliver børnene også trænet denne torsdag på Nordals Boldklubs kampbane. Det er lummervarmt, men spillerne i alderen 8-16 år går til den. Mange i Liverpools spilledragt - den helt røde - og ikke mindst med stjernen Salahs navn på ryggen.

- Når jeg råber orange hold har bolden, så vil jeg så noget tempo. Hvor er vi? Fart på - ellers falder jeg i søvn, råber træner Hugo Rodriguez. Sådan råber alle trænerne. Der er klar tale. Højt med ægte scouser-dialekt og accent.

Det kan Carl Johan på 11 år godt lide. Han er helt tydeligt en boldbegavet spiller. Meget teknisk dygtig fodboldspiller, og han nemt være med de langt fysisk stærkere og større modstandere.

- Jeg kan godt forstå engelsk. Jeg kan i hvert fald godt forstå, når han ikke er tilfreds, siger drengen med et smil.

- Det er rigtig sjovt at være her. Der er gang i den hele tiden, og der er nogle dygtige trænere. Rigtig dygtige endda, siger Carl Johan, der til daglig spiller for Aabenraa Boldklubs U13 - selv om han er U12-spiller.

Efter frokosten går drengene i gang igen.

- Godt mål, vi flyver nu. Vi flyver, råber træner-Hugo.

Spillerne kommer fra store dele af landet - fra Århus. Esbjerg og Haderslev. Ja, og så Sønderborg - og resten af Als.

- Her er faktisk kun syv spillere fra Nordborg, fortæller Jesper Larsen, der er formand for Nordals Boldklub, der samarbejder med Champions League-vinderne fra Liverpool FC om fodboldskolen. 37 deltager, og det har de hver betalt cirka 1600 kroner for. Trænerne bor på hotellet, der er tilknyttet Nordals Idrætscenter.