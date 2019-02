Liverpool-fans har fået ny hjemmebane

Sønderborg: YNWA - You'll Never Walk Alone. Den berømte hymne Liverpool-fans over hele verden - og ikke mindst på hjemmebanen Anfield - kender og synger. En sang, der knytter The Reds - de røde - sammen i et fodboldfællesskab. Sådan er det også i Liverpool Fan Club Sønderborg, der har 55 betalende medlemmer. 35 mødte op på Sportsbaren midt i Sønderborg søndag eftermiddag, da Liverpool på udebane skulle forsøge at få alle tre point, hvilket ville give luft ned til Manchester City på netop tre point. Men sådan skulle det ikke gå. Kampen endte 0-0, og på statistikken fra kampen står, at Liverpool havde et - et sølle skud på mål.

Men det ene point sendte alligevel Liverpool på førstepladsen - efter et skuffende møde mellem Englands to mest vindende klubber. 38 engelske mesterskabet har de tilsammen - Liverpool med de 18 - United med 20 titler. Liverpool styrede især i 1970'erne og 80'erne, mens hele 13 af Manchester Uniteds titler er spiller hjem efter 1992, da Premier League blev indført. The North West Derby set med sydøstdanske øjne var nok en skuffelse, for LFC-fansene. Til gengæld kan de lune sig i minderne - og det faktum, at Liverpool har vundet Mesterholdenes Europacup - nu kaldet Champions League - hele fem gange mod Manchester Uniteds tre CL-titler.

Men der var hyggeligt samvær længe før kampen. Alle går rundt og giver hånd. Respektfuld hilsen til. Her er overvejende modne mænd fra 40 år og ældre - iklædt de røde trøjer og en kold fadøl. Overalt er der vimpler, flag, halstørklæder, plakater og trøjer med Liverpool FC skrevet på. Det er et klublokale. Her hører fanklubben hjemme, men det er faktisk først i denne måned, de er rykket ind.

- Det var først i 2010, vi var nogle Liverpool-fans, der mente, vi havde behov for at være sammen. Så fanklubben er faktisk ikke så gammel. Vi begyndte med at se kampene sammen i min udestue ude i Sundsmark. Men efter en kort tid på Penny Lane, rykkede vi ind i Center Pub i Ulkebøl-Centret. Men den er lukket, og så fik vi en aftale med Sportsbaren og Andy Petersen her, og det er helt perfekt, siger Morten Lambertsen, der er formand for fanklubben.