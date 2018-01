Liva løber videre i 2018 og de følgende år

Sønderborg: Det skulle vise sig at blive en populær beslutning politikerne tog for snart to år siden, da sundhedsudvalget godkendte, at Sundhedscentret skulle deltage i forskningsprojektet om udvikling af Liva - et digitalt værktøj til at styrke den kommunale indsats for folk med kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes, blodtryksproblemer og lungesygdommen KOL samtidig med rådgivning om kost og motion til at forebygge og reducere overvægt.

Rådgivningen sker via en app, som hentes til mobiltelefon eller bruges på computeren, hvor sundhedsfagligpersonale er i dialog med borgeren og selvfølgelig kan følge op med personligt besøg eller tilbyde besøg i Sundhedshuset på Grundtvigs Allé i Sønderborg. En evaluering af perioden fra juni 2016 til december 2017 viser, at over 300 har taget i mod tilbuddet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu fik det gjort til en fast del af budgettet. Ethvert sundhedsprojekt fortjener et forsøg. Liva er nu blevet evalueret af borgerne og givet et pænt resultat. Det har den store styrke, at det frigiver tid i begge ender - altså både hos den borger, som vil bruge tid på at forbedre sin sundhed og så det fagpersonale, som rådgiver, mener Helge Larsen(S), der er formand for sundhedsudvalget både i den tidligere og den netop påbegyndte byrådsperiode.