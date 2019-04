Et gammelt kassettebånd har ligget uhørt i 40 år og indeholder det første show, som Linie 3 nogensinde har opført. Det fandt sted på et hjem for handicappede og indeholdt sketches, musik og en masse fejl. Trioen hørte båndet for første gang foran et live publikum på Harbæksgaard på Sydals.

Skovby: - Mojn Ållesammen, siger Thomas Eje til den fyldte koncertsal på Kulturhuset Harbæksgaard ved Thomas Ejes bopæl på Sydals.

Det er efterhånden en kendt sag for sønderjyderne, at når Thomas Eje underholder på Harbæksgaard, så er de to andre i Føtex. Tirsdag eftermiddag var der dog pause i indkøbene, da Preben Kristensen, Anders Bircow og det fjerde medlem af Linie 3, Trine Gadeberg, sammen besøgte kulturhuset.

Her fremmanede radiovært Flemming Nissen fra Classic FM skeletter fra de tre herrers fælles fortid: Seks udvalgte klip fra det allerførste Linie 3-show i 1979, hvor de optræder på et hjem for handicappede.

Forestillingen har ligget i 40 år på et kassettebånd. Helt uhørt.

- Det er gruopvækkende og fantastisk, siger Anders Bircow efter at have hørt det første klip. Det indeholder ørehængeren Vappedap, der bliver sunget i nervøs treenighed af tre temmelig unge udgaver af den folkekære trio.