Line og mændene laver ny promenade langs Sønderborgs havnefront

Line Vibholm brugte 100.000 kroner på at forvandle sin hobby til erhverv. Onsdag og torsdag har hun løst opgaver i Sønderborg Havn. Foto: Timo Battefeld

MT Højgaard banker pæle ned fra vandet, mens Danmarks eneste kvindelige erhvervsdykker og hendes kollega arbejder under vandet.

Sønderborg: Bobler i vandoverfladen er tegnet på, at Line Vibholm arbejder. Jo flere bobler, jo større tryk har hun på svejseapparatet dernede i dybet. Dykkerfirmaet Subseacon fra Kolding har fået opgaven med at fjerne 12 rustne jernpiller, der tidligere bar den såkaldte Kongekaj ved det nye Hotel Alsik. Pillerne skal væk for at give plads til en 180 meter lang promenade, som Sønderborg Kommune er ved at anlægge langs havnen fra Multikulturhuset, forbi Hotel Alsik og videre mod nord. De rustne jernpiller har været umulige at trække op og skal derfor skæres over i fire meters dybde. Det foregår med en 6.000 grader varm svejsestråle. "Tænd", råber Line Vibholm fra dybet, hvorefter kollegaen Christian Hundevadt, der selv er dykker, assisterer fra en servicevogn. Via et kamera på Line Vibholms dykkerdragt kan han følge arbejdet og samtidig kommunikere med hende.

Azobé Træpromenaden bygges af miljøcertificeret træ af sorten azobé, der har en høj modstandsdygtighed over for svampeangreb og pæleorm.



Leveringen af pælene er en måned forsinket. Derfor er arbejdet med nedramning forsinket.



Over vandoverfladen sættes langsgående tømmer, så både kan lægge til langs kanten.

Foto: Timo Battefeld Sådan ser erhvervsdykker Line Vibholms arbejdsplads ved Kongekajen ud. Hendes kollega kan følge med via kamera, hun har monteret på dykkerdragten. Foto: Timo Battefeld

Fem-ti meter nede 37-årige Line Vibholm fra Odense er Danmarks eneste kvindelige erhvervsdykker. Hun blev uddannet i 2009, efter en sagsbehandler i jobcentret havde opfordret hende til at gøre hobby til levevej. Siden har det dog ikke været lige let at finde fast arbejde. - Det er jo et meget mandsdomineret arbejde, og nogle virksomheder har været betænkelige ved at ansætte mig. Men heldigvis ikke Subseacon, konstaterer hun. Onsdag var hun og Christian Hundevadt skiftevis i vandet for at skære Kongekajens 12 cementpiller over. Torsdag forventede de at nå samtlige rustne jernpiller. Straks de var skåret næsten igennem, blev de revet op med kran. - Det er en typisk opgave. Vi skærer også hul i spunsvægge og inspicerer skibe, fortæller Line Vibholm, som oftest dukker tre timer ad gange i fem-ti meters dybde. Enkelte gange har hun været helt nede på 50 meter.

Foto: Timo Battefeld Bjarke Wennerfeldt styrer maskinen, mens Torben Madsen dirigerer. Det er et præcisionsarbejde at nedramme pæle, når det skal foregår på en vuggende flåde. Foto: Timo Battefeld

Vanskeligt 100 meter syd for Kongekajen er Bjarke Wennerfeldt og Torben Madsen fra MT Højgaard i sving. Deres opgave er at banke 21 meter lange træpæle ned i vandet. Det foregår fra en rambukflåde beliggende ud for Hotel Alsik. - At det hele skal foregår fra vandsiden gør arbejdet mere besværligt. Men der er ikke plads til os på kajen, forklarer Torben Madsen. For håndværkere, maskiner og materiel til byggeriet af Hotel Alsik fylder bredden. Afhængig af vind, strømforhold og især havbundens beskaffenhed tager det de to mænd på flåden omkring en time at få en enkelt pæl plantet. Hammeren vejer fire tons, og den sidste meter ned i havbunden kræver 10-15 slag, som Bjarke Wennerfeldt styrer med joystick. Torsdag formiddag havde de to mænd sat 44 af 77 pæle, der skal bære træpromenaden. Herefter tager andre fra MT Højgaard over og bygger en vandrevej langs kysten i flere bredder og i varierende højder. Ud for Hotel Alsik bliver promenaden således i samme højde som kajen. Andre steder vil der være trin ned til en meter over daglig vande. - Det har vi valgt for at give folk en oplevelse af også at komme tæt på vandet, fortæller Lars Overgaard, ingeniør i Projekt og Anlæg, Sønderborg Kommune. Han forventer, at promenaden er klar 1. december. Prisen bliver omkring 11 millioner kroner, svarende til en meterpris på 61.111 kroner. - Til gengæld forventer vi også, at den vil kunne holde mellem 50 til 100 år, siger Lars Overgaard.

Foto: Timo Battefeld Christian Hundevadt er Line Vibholms livline, når hun arbejder under vandet. Han tænder og slukker for svejseapparatet, styrer iltforsyning og hjælper hende med at orientere sig på havbunden. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Tre nye pæle er banket fast. Der skal stå 77 i alt, før træpromenaden kan bygges op. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Torben Madsen kommer lige som makker fra Svendborg. Han har været med til at bygge adskillige kajforløb over alt i Danmark. Foto: Timo Battefeld