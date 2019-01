Linak søger op mod 30 nye til produktionen

Guderup: Det går rigtig godt for Linak, der allerede for et par måneder siden kunne offentliggøre et årsregnskab med en stigning i både omsætning og overskud til henholdsvis 3,8 milliarder kroner og 607 millioner kroner for den globale koncern med knap 2400 ansatte.

Og nu er der brug for flere til både dag-, aften- og nathold samt weekender i hold på mellem tre og fem på fabrikken i Guderup.

- Det antal vi har brug for i denne omgang er mellem 25 og 30 erfarne produktionsmedarbejdere. Årsagen er en generel fremgang bredt set på vores markeder, hvor dog særligt vores Deskline område oplever megen vækst, siger personalechef på Linak, Lars Uhd Nørgaard.

Linak producerer såkaldte lineære aktuatorer til for eksempel hæve-sænke borde og hospitalssenge. Særligt det Sydeuropæiske marked er i vækst, men også i Norden og Tyskland er der god fremgang.

I USA, hvor Linak førende indenfor hospitalssenge og skriveborde, var der også rigtig stor vækst, viste det seneste regnskab. I løbet af regnskabsåret afsluttede Linak byggerier i Guderup på 14.000 kvadratmeter, i Slovakiet på 3900 kvadratmeter og i USA på 5000 kvadratmeter.