Linak høster priser ind i september

Automatiseringsprisen for 20. gang

DIRA (Danish Industrial Robot Association) afholdt tirsdag 11. september Automatiseringsprisen 2018 i Idrættens Hus i Brøndby. Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, overrakte prisen til Torben Levisen og Martin Vejling Andersen fra Linak.DIRA har siden 1999 uddelt prisen til en person, et team eller en virksomhed, der bidrager til at øge virksomhedens konkurrenceevne og fastholdelse af danske arbejdspladser gennem automatisering med robotteknologi.



15 virksomheder var nomineret til årets pris, og foruden Linak var de to odenseanske firmaer Inrotech og Inwatec med i finalefeltet.