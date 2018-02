Linak-Bent tog ingen chance: Køber vigtig underleverandør

- Det ville lamme os, hvis noget gik galt med produktionen. På den her måde sikrer vi os, at det ikke sker, forklarer Bent Jensen.

Har i dag produktion i Danmark, USA, Kina og Slovakiet samt en lang række salgsselskaber rundt omkring i verden. Den har i dag omkring 2.200 ansatte, hvoraf halvdelen har deres gang i Guderup. Koncernen omsatte i 2016/17 for 3,6 milliarder kroner og kom ud med et overskud før skat på 785 millioner kroner, hvilket i begge tilfælde var bedre end året før. Linak udvikler, producerer og sælger lineære aktuatorer som kan løfte, vippe, skubbe eller trække tunge og svært tilgængelige genstande. De bruges blandet andet i hospitalssenge, hæve-sænke borde, senge i private hjem, industri- og landbrugsmaskiner. Linaks egenkapital er oppe på 1,7 milliarder kroner.

Ansatte følger med

For år tilbage kom AKK Industri i pladsmangel i Sønderborg. Bent Jensen var så tilfreds med samarbejdet, at han gerne ville hjælpe. Derfor brugte han i 2015/16 omkring 30 millioner kroner på at bygge en ny fabrik på cirka 6.300 kvadratmeter i Ragebøl, hvor underleverandøren lejede sig ind.

Linak har overtaget alle 46 medarbejdere. Bent Jensen oplyser, at AKK Industri i Ragebøl har haft en årlig omsætning omkring de 100 millioner kroner. Den hedder nu Linak Profiles.

- De får lov til at beholde deres egen kultur, ligesom Klaus Poulsen (red. adm. direktør for AKK Industri) to dage i ugen vil være på fabrikken, forklarer Bent Jensen og understreger, at produktionen i Ragebøl ikke skal til at være en Linak-kompetence.

Klaus Poulsen ejer i øvrigt 20 procent af aktierne i Linak Profiles. Købsprisen er ikke offentliggjort. AKK Industri ved Aulum har intet med salget at gøre og fortsætter som hidtil.