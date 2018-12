Mandag var der demonstration rundt om i landet blandt andet i Sønderborg for at vise utilfredshed med stramningerne på flygtningeområdet, som blev vedtaget på finansloven.

Sønderborg: På 70-året for FN's menneskerettighedserklæring var demonstranter i en række af landets største byer som København, Odense og Aarhus gå på gaden for erklæringen og imod blandt andet et udrejsecenter på øen Lindholm.

Også i Sønderborg på Rådhustorvet var der indkaldt til demonstrationen, der havde overskriften "Nu er det nok! Hold fast i menneskerettighederne!". På Rådhustorvet var en lille skare på omkring 15 personer samlet fra klokken 17.30.

Der var fællessang, musikalske indsalg samt taler ved blandt andet Karsten Fyhn, formand for Alternativet i Sønderborg. Den landsdækkende demonstration var arrangeret af i alt ni organisationer heriblandt Mellemfolkeligt Samvirke.

- Vi vil markere 70-året for menneskerettighedserklæringen. Men vi vil også markere, at den glidebane væk fra menneskerettigheder, som vi ser i dansk politik, må stoppe, sagde generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke Tim Whyte i en pressemeddelelse.

Han fortalte, at demonstrationen til dels skyldes den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i slutningen af november.