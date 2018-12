Levi på fire år og Maffjuniors tog revanche til julecup

Julebold i Egernsund

Over 20 hold deltog onsdag i fire forskellige turneringer til indendørs fodboldstævne i Egernsund. Det er lidt færre hold end tidligere år, hvor over 30 hold i gennemsnit har været med.Hver kamp varer ti minutter, og de to bedst placerede hold i hver turneringsrække møder hinanden i finalen.



Hos familierækken vandt Maffjuniors 5-4 efter straffesparkskonkurrence over Team Ebas i finalen, efter at holdene Dream Team Taj, Fuhlendorff og Familien Godt var elimineret.