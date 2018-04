Leonora Christina Skov besøger litteraturfestival

Sønderjylland: Leonora Christina Skov besøger litteraturfestivalen Ord fra Nord. Tusindvis af læsere har kastet sig over Leonora Christina Skovs seneste roman 'Den, der lever stille', som udkom for få måneder siden. Det er en selvbiografisk roman om forfatterens opvækst som enebarn i et middelkassehjem i Helsinge. Hun får konstant at vide, hvilken byrde hun er for forældrene, især for moren, hvis sygdom hun er skyld i. Temaet om den onde mor og et uelsket barn har altid fyldt i forfatterskabet, men først her i den sjette roman, at Leonora Christina Skov for alvor har taget fat på problemet og skrevet en erindringsroman.

Leonora Christina Skov besøger Flensborg og Sønderborg i forbindelse med Ord fra Nord. Litteraturfest i grænselandet, som finder sted den 3.-6. oktober 2018. /kat