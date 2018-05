Leif Maibom præsenterer teaterforeningens program

Sønderborg: I disse dage udsender Sønderborg Teaterforening programmet for sæson 2018-19. Det udsendes pr. post til de, der har stået for bestillingen af billetter de seneste to år. Programmet husstandsomdeles ikke, men kan ses på foreningens hjemmeside. Ønsker man brochuren, kan den fås på biblioteker og turistbureauer i hele kommunen.Endelig er der mulighed for at få programmet præsenteret. Det har Leif Maibom lovet at tage sig af. Han er fortsat travlt engageret i Sønderborg Sommerrevy - men skal ikke på scenen. Han glæder sig til at præsentere de 25 forestillinger Sønderborg Teaterforening har med i dette års sæsonbrochure. Gennemgangen vil blive krydret med maibomsk underholdning. Præsentationen finder sted onsdag 16. maj kl. 19.00 i Sønderborgstuen på Comwell. Der er gratis adgang. Tilmelding via hjemmesiden.