Leif Maibom nomineret for polka om Britta Nielsen

Sønderborg: Åbningsnummeret i anden set i årets Sønderborg Sommer Revy kan få de fleste til at tabe munden og slå en høj latter op. Leif Maiboms 'Britta Polka' er en sang om den svindelmistænkte Britta Nielsen skrevet over H.C. Lumbyes 'Britta Polka' fra 1864.Udklædt i gammeldags tøj og krøller i håret til hele holdet optræder Jeanne Boel, Lone Rødbroe, Tom Jensen og Bjarne Antonisen med teksten om Britta Nielsen. Polkaen er skrevet af revydirektør Leif Maibom, som nu er blandt de nominerede til Årets Tekstforfatter, som uddeles under Revyernes Revy i august. - Det nummer er blevet omtalt og rost meget også af de mere henholdende anmeldere. Jeg kan tydeligt huske, da jeg skrev det. Vi skulle selvfølgelig have et nummer om Britta Nielsen, og så kunne jeg huske, at H.C. Lumbye havde skrevet en 'Britta Polka'. Jeg fandt polkaen frem, og det var en fantastisk melodi, som jeg så skrev teksten over, fortæller Leif Maibom, der var bange for, at folk ville synes, det var for mærkeligt.

Beæret forfatter

Under første forpremiere var polkaen placeret et andet sted i rækkefølgen, og det blev præsenteret med en speak, som skulle forklare nummeret.- Efter forpremieren gik det op for mig, at Britta Polka skulle åbne anden akt. Vi droppede speaken og fik John Batz klædt ud som Britta Nielsen, som så præsenterede nummeret. Det er blevet et skønt nummer, siger Leif Maibom.Det er anmelderne, der nominerer til Revyernes Revy, som blandt andet kårer årets revy og skuespiller. Leif Maibom har været nomineret flere gange. Han fik prisen som Årets Tekstforfatter i 2000 og 1995 samt blev kåret med Æresprisen sidste år. En pris, der ikke uddeles hvert år, men kun når nogen har gjort en ekstraordinær indsats.- Jeg bliver beæret, hver gang jeg bliver nomineret. Men det er ikke så væsentlig for mig mere at vinde. Det vigtigste for mig er, at jeg kan være med i det felt. At jeg ikke er blevet for gammel, siger Leif Maibom. Priserne uddeles den 11. august på Bakken. De nominerede til Årets Tekstforfatter er Gordon Kennedy (Kerteminde revyen) for nummeret 'Krads', Jacob Fauerby (Dragsholms Revyen) for numrene 'Vælgernes Sang' samt 'Diktat I, II, III' og Leif Maibom (Sønderborg Sommer Revy) for nummeret 'Britta Polka'.