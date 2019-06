Leif Maibom: - Benny Engelbrecht er blevet transportminister - bare han ikke går

SØNDERBORG: - Hvad siger du, er dannet ny regering? Så må jeg skynde mig hjem og skrive en ny tekst til Breaking News på Sønderborg revyen i aften.

Revykongen af Sønderborg Leif Maibom opholder sig på Brundtland Golfcenter, hvor han spøger med, om hende Mette Frederiksen har dannet regering.

- Benny Engelbrecht er blevet transportminister - bare han ikke går!

- Vi lavede allerede i aftes et indslag om, Benny og de andre sad og ventede ved telefonen, da vi hørte, Mette Frederiksen var på vej med en ny regering, lyder det fra den slagsfærdige, golfspillende tekstforfatter.

Netop på grund af den højspændte politiske situation er der lavet seks indslag med Breaking News i Sønderborg Sommer Revy. Teksterne skifter hver aften med blandt andet kunstnerisk leder Jeanne Boel som oplæser. Nu kommer der nye indslag med inspiration i den aktuelle ministerliste.

- Vi laver løbende om på enkelte indslag i revyen. Den kan også komme til at handle om ringridning, når de store fester i Sønderborg og Aabenraa går i gang. Vi er meget fleksible. Der er et flow som i det daglige nyhedsflow, siger Leif Maibom, der er ganske rolig, for han skal nok nå at få passet teksterne til den pulserende politiske situation.