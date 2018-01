Legendarisk sanger kommer til Sønderborg

Sønderborg: Forsangeren fra et af musikhistoriens største bands kommer den 3. august til Sønderborg.

Her giver Robert Plant fra det legendariske Led Zeppelin nemlig koncert i Mølleparken med sit nye band, The Sensational Space Shifters.

Flere magasiner har gennem tiderne kåret Robert Plant som den største rocksanger. For eksempel udnævnte magasinet Rolling Stone i 2011 Robert Plant som den største forsanger.

I 1968 blev Robert Plant hyret som forsanger i The Yardbirds af Jimmy Page til at være forsanger i The Yardbirds. Det blev i løbet af et år til Led Zeppelin, hvor Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham og John Paul Jones skabte en lyd og en eufori, der bragte en helt ny energi til rock musikken.

Led Zeppelin skabte fire albums og udødelige hits som Whole Lotta Love og Stairway to Heaven, inden Led Zeppelin efter John Bonhams alt for tidlige død i 1980 blev opløst.

Bandets bortgang satte dog ikke en stopper fra Robert Plants musikalske karriere. Han tog i stedet hul på et nyt kapital med en solokarriere. Her blev der afsløret blødere og mere poetiske sider af Robert Plant, dog uden at han helt slap taget i sine rock og blues rødder.

I 1990'erne fandt han atter sammen med Jimmy Page og turnerede med ham - ind imellem med rent akustiske koncerter.

Siden 2012 har Robert Plant udvidet sit musikalske territorium yderligere. Med sit nye band, The Sensational Space Shifters, og en stor nysgerrighed over for musik i alle afskygninger, har han begejstret - både i studiet og live.

Det nyeste album, Carry Fire, er fra 2017. Man mærker arven fra Led Zeppelin, men lader sig samtidig forføre af et lydunivers, som fletter fingre med mellemøstlige toner og rytmer. Livekoncerterne byder dog stadig på nogle af de legendariske Led Zeppelin-hits.

Den 3. august kan publikum i Mølleparken få en smagsprøve fra mesteren selv - og A Whole Lotta Love.

Arrangør er Kulturpartneren i samarbejde med Live Nation og Kultur i Syd. Billetsalget begynder torsdag klokken 9.00.