Led Zeppelin-forsanger aflyser koncert i Sønderborg: - Det er drønærgerligt

Robert Plant & The Sensational Space Shifters har aflyst deres koncert i Sønderborg. Det skyldes ændringer i Robert Plants turnéplaner, der gør, at alle koncerter i hele Skandinavien i 2018 bliver aflyst. Robert Plant, der er mest kendt som forsanger i det ikoniske band, Led Zeppelin, skulle have spillet i Mølleparken i Sønderborg den 3. august.

- Det er drønærgerligt, for vi havde selvfølgelig glædet os til at præsentere så stort et navn i Sønderborg, siger Jes Johansen, eventchef i Kultur i Syd, der står bag sommerhalvårets mange koncerter i Mølleparken.

Han har ikke fået nogen forklaring på aflysningen, men han havde det på fornemmelsen, fortæller han:

- Vi fik forleden besked på at vente med billetsalget, derfor havde jeg tænkt, der måske var noget på vej. Og det var der desværre, siger Jes Johansen.

Han vil nu afsøge mulighederne for eventuelt at finde et andet navn i samme klasse.