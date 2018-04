Lauritzen: - Politisk spil om udligningsreform er useriøst

SØNDERBORG: -Ét er, hvad man kan gøre som borgmester og forvaltning for at holde styr på økonomien, og her ser det fornuftigt ud, men jeg kan få ondt i maven af forhandlingerne om udligningsreformen. Det kan hurtigt ændre det økonomiske billede for den enkelte kommune. Det gælder også for Sønderborg, siger borgmester Erik Lauritzen, S.

- Alt efter hvilken model de politiske partier når frem til kan det betyde 50, 100 eller 150 millioner kroner mindre i kassen, og det kan vende op og ned på hele den økonomiske planlægning. Som det ser ud nu står vi til at miste en del på indtægtssiden, siger Erik Lauritzen, der ikke kan lide den ubekendte faktor i budgetlægningen.

Han føler, der gøres et stort stykke arbejde for at holde styr på den kommunale økonomi, men det politiske spil i København kan vende op og ned på den kommunale planlægning.

- Det er useriøst det, der foregår i øjeblikket. Det er et spørgsmål, om de konservative pludselig opdager, man rammer deres kernevælgere i Nordsjælland, eller at et parti finder ud af, det går ud over deres vælgere i Vestjylland. Så vender hele billedet igen, siger borgmesteren.

Tonen i debatten om den kommunale udligning er hård og uforsonlig. København og omegnskommunerne har meldt ud, de finder det urimeligt at skulle betale milliardsummer til provinskommunerne. Meningen med den kommunale udligning har været at fordele sol og vind lige mellem rige og fattige kommuner.