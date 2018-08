Lasse tog fra nord til syd for at følge sin drøm

Lasse Waarsøe Witt er JydskeVestkystens nye praktikant i Sønderborg. Han forfølger en gammel drøm om at møde verdenen med blok og pen.

Sønderborg: 35-årige Lasse Waarsøe Witt er ældre end de fleste andre, der i tidens løb har fået job som journalistpraktikant på JydskeVestkysten. Til gengæld kommer han med års erfaring fra job som pædagog, både i Danmark og udlandet.

Lasse Waarsøe Witt er vokset op i Kværndrup på Midtfyn. Som voksen og undervejs i uddannelsen til pædagog fik han lyst til at bo og arbejde i Norge. Praktikstedet blev derfor Rauland i Telemark, hvor han blandt andet underviste mindreårige folkeskoleelever i skiløb.

- De kiggede lidt, da de så, at en dansker skulle lære dem at stå på ski, men det kunne jeg altså godt. Jeg har altid været glad for skiløb, fortæller han.

Men gennem de fire år i Norge ulmede barndomsdrømmen:

- Jeg har egentlig altid haft lyst om at blive journalist, og da jeg fyldte 30, tænkte jeg, at nu skulle det være.