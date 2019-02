En aftager fra varmecentralen i Nordborg betalte i 2017 i gennemsnit 21.797 kroner om året for et hus på 130 kvadratmeter, mens prisen i Sønderborg var 11.178 kroner og i Gråsten 11.466 kroner årligt. Der var i årevis planer om en fjernvarmeforsyningsledning med grøn energi fra Sønderborg til Nordals, men den blev droppet år tilbage.

Det er en kendt sag, at varmeforsyningen i det nordalsiske er speciel dyr. Den kommer fra naturgas. Den gennemsnitlige varmepris har været næsten dobbelt så høj på Nordals som i Sønderborg, viser statistik fra Energistyrelsen.

- Nordals har haft den tvivlsomme ære, at ligge i top 10 over dyreste varmeforsyning i Danmark, men nu kommer der billigere varmepris deroppe. 20-30 procent lavere end det er i dag, siger Lars Riemann, direktør i Sønderborg Forsyning.

Klar med flere penge

Sønderborg Forsyning bruger 200 millioner på udlægning af nye rør samt opførelsen af det ny fjernvarmeværk, der skal køre på halm. Der udover skal der en masse nye rør i jorden - i første omgang de 6-7 kilometer til den nuværende fjernvarmecentral i Nordborg.

- Vi kommer til at grave en del i Nordborg den kommende tid, siger forsyningsdirektøren.

Både opførelsen af varmeværket samt rørlægningen er lige nu i udbud. Værket skal stå klar til brug marts 2020 og forventes at give en CO2-reduktion årligt på cirka 350.000 ton.

Det stopper dog ikke her for Sønderborg Forsyning. Selskabet er klar til at investere yderligere 200 millioner i bedre, grønnere og billigere varmeforsyning på Nordals.

- Vi vil også gerne til Guderup, hvor man i dag også har gas. Det vil tage nogle år, inden begge etaper er i mål. Alt i alt investerer i knap 400 millioner kroner på Nordals, siger Lars Riemann.