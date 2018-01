Lange ventetider på kørekort koster elever penge

- Jeg kan helt klart ikke forstå, hvad der sker for den afdeling. De er faktisk gået fra, at de førhen havde en behandlingstid på en 3-5 uger til en 4-5 måneder, fortæller han.

Sønderborg: Den lange ventetid på at få kørekort med anmærkninger i helbredsattesten godkendt har konsekvenser for både køreelever og køreskolerne.

Mange må for tiden vente længe på at få deres ansøgning om kørekort godkendt af politiet. Det er nemlig sådan, at har man en anmærkning i sin helbredsattest, skal ansøgningen forbi politiet. I vores område er det Politiets Administrative Center Vest i Holstebro, der bearbejder ansøgningen. De sender ansøgningerne videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor nogle overlæger, der tidligere hed embedslæger, vil vurdere ansøgningen. Herefter sender styrelsen en ansøgning tilbage til politiet i Holstebro, der så skal vurderer, om der er behov for yderligere oplysninger fra ansøgeren, og om der skal være partshøring i sagen. Til slut træffer politiet en afgørelse, hvorefter ansøgeren får svar.

Ekstra køretimer

Det bliver i flere tilfælde dyrere at tage kørekort for dem, der rammes af den lange sagsbehandlingstid. Kørslen skal vedligeholdes under ventetiden, da det hverken er muligt at tage teori- eller køreprøve, før kørekortsansøgningen er godkendt. Og det rammer køreskolerne.

- Vi kan ikke bare køre et hold igennem. Der er hele tiden nogen, som hænger bagefter, og som bliver nødt til at holde det ved lige, mens de venter. Jo flere vi har i venteposition, jo færre nye kan vi tage ind, konstaterer Ronnie Rasmussen.

Ronnie Rasmussen kan blandt andet fortælle om en af sine nuværende elever, der måtte vente over et halvt år på at få sin ansøgning om kørekort godkendt. I mellemtiden var eleven nødt til at holde kørslen ved lige. Ti ekstra køretimer af en pris på 575 kroner stykket blev det til.

Og det er ifølge Brian Iversen "en stor byld". Han får mange henvendelser fra frustrerede forældre og elever.

- Konsekvensen er frustrerede kørelærere, forældre og elever. Elever der bliver tvunget til at hoppe af og på hold hele tiden. Og det bliver i sidste ende dyrere for eleverne, fortæller Brian Iversen.